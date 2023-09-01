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13:09, 1 сентября 2023Путешествия

Туристы побывали в Крыму и описали отдых словами «хамство буквально везде»

«КП»: россияне пожаловались на хамство местных жителей и высокие цены в Крыму

Фото: «Лента.Ру»

Российские туристы побывали в Крыму и заявили, что больше не вернутся отдыхать на полуостров. Свои впечатления они описали изданию «Комсомольская правда» («КП)».

«Хамство буквально везде, начиная от вашего вокзала и заканчивая таксистами», — пожаловался один из отдыхающих. Он добавил, что местные жители пытаются обманом заставить туристов платить больше положенного.

По словам другой россиянки, несмотря на сообщения о том, что крымские отельеры снизили тарифы на 30 процентов, цены в местных отелях выше турецких. Она сказала, что с радостью отдохнула бы в другом месте, если бы у нее была такая возможность.

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Однако не все туристы недовольны отпуском в Крыму. Многие готовы возвращаться туда снова, даже на поезде с пересадками. Так, Сергей из Выборга тепло отозвался о крымчанах, назвав их веселыми, добродушными и отзывчивыми.

Ранее россияне пожаловались на отдыхающих с детьми на курортах Черного моря. По словам туристов, на некоторых пляжах невозможно купаться из-за слива канализации и плавающих в воде фекалий.

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    Мария Борисова
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