«КП»: россияне пожаловались на хамство местных жителей и высокие цены в Крыму

Российские туристы побывали в Крыму и заявили, что больше не вернутся отдыхать на полуостров. Свои впечатления они описали изданию «Комсомольская правда» («КП)».

«Хамство буквально везде, начиная от вашего вокзала и заканчивая таксистами», — пожаловался один из отдыхающих. Он добавил, что местные жители пытаются обманом заставить туристов платить больше положенного.

По словам другой россиянки, несмотря на сообщения о том, что крымские отельеры снизили тарифы на 30 процентов, цены в местных отелях выше турецких. Она сказала, что с радостью отдохнула бы в другом месте, если бы у нее была такая возможность.

Однако не все туристы недовольны отпуском в Крыму. Многие готовы возвращаться туда снова, даже на поезде с пересадками. Так, Сергей из Выборга тепло отозвался о крымчанах, назвав их веселыми, добродушными и отзывчивыми.

Ранее россияне пожаловались на отдыхающих с детьми на курортах Черного моря. По словам туристов, на некоторых пляжах невозможно купаться из-за слива канализации и плавающих в воде фекалий.