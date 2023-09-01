Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек обрушение мирового рынка акций

Эксперт Нуриэль Рубини: мировой рынок акций может обрушиться на 10 процентов

Во втором полугодии 2023 года глобальный рынок акций может рухнуть на 10 процентов, заявил Bloomberg профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который ранее предсказал кризис 2008 года.

По его словам, сценарий с падением акций на 10 процентов нельзя назвать абсолютно маловероятным, если мировая экономика начнет «таять», при этом в США, Европе и Великобритании сохранится высокая инфляция.

Ослабление мировой экономики может привести к «жесткой посадке», считает экономист, а слишком сильный рост рынков, в свою очередь, приведет к коррекции во второй половине года, отметил он.

Как напомнил Bloomberg, мировой индекс MSCI ACWI (All Country World Index) в этом году вырос на 13 процентов и даже после снижения в августе на 5,7 процента начал восстанавливаться только в последние две недели.

В апреле Рубини предсказывал, что США приближаются к кредитному кризису, который способен повлечь экономическую рецессию. В настоящее время прогноз эксперта относительно мировой экономики оказался менее пессимистичным. «Шесть месяцев назад существовал серьезный риск реальной "жесткой посадки" мировой экономики, сейчас эти риски снижены. Это хорошая новость», — отметил он.

Нуриэль Рубини предсказал обрушение ипотечного пузыря на рынке недвижимости США в 2007-2008 годах, ставшего началом мирового финансового кризиса. За это он получил прозвище Доктор Апокалипсис.