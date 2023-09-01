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15:36, 1 сентября 2023Мир

В Германии заявили о провале политики военной помощи Украине

Депутат бундестага Дагледен заявила о провале политики военной помощи Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Government Press Service / Reuters

Политика военной помощи Украине провалилась. Об этом заявила представитель фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагледен в статье в газете Berliner Zeitung.

«Намерения и результаты могут часто расходиться. Это пришлось осознать и федеральному правительству в контексте войны на Украине. Поставки оружия должны были помочь изменить ход войны и побороть Россию. Санкции должны были сильно ударить по российской экономике и повлечь корректировку курса Москвы. Ни того ни другого не произошло», — отметила депутат.

По ее словам, санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика разрушается на глазах. Федеральное правительство действует «как пилот-камикадзе», подменяя политику сомнительной моралью и радуясь, когда из Вашингтона по-дружески кивают головой, отметила политик.

Ранее американский журналист Роберт Фарли заявил, что украинские войска должны с осторожностью атаковать российские объекты и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, если не выполнять эти условия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться западной помощи.

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    Виктория Кондратьева
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