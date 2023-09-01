Дания потребовала сократить персонал российского посольства до пяти дипломатов

Дания потребовала сократить персонал российского посольства до такого же количества, как и посольство королевства в Москве. Об этом сообщил РИА Новости.

Министерство иностранных дел Дании потребовало сократить количество персонала российского посольства до пяти дипломатов и 20 сотрудников. Это должно быть сделано до 29 сентября.

В мае 2022 года Россия объявила семь сотрудников датского посольства персонами нон грата. Также одному из дипломатов отказали в визе, однако его имя не называлось.