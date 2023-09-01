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17:24, 1 сентября 2023Мир

Дания потребовала сократить персонал российского посольства

Дания потребовала сократить персонал российского посольства до пяти дипломатов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Дания потребовала сократить персонал российского посольства до такого же количества, как и посольство королевства в Москве. Об этом сообщил РИА Новости.

Министерство иностранных дел Дании потребовало сократить количество персонала российского посольства до пяти дипломатов и 20 сотрудников. Это должно быть сделано до 29 сентября.

В мае 2022 года Россия объявила семь сотрудников датского посольства персонами нон грата. Также одному из дипломатов отказали в визе, однако его имя не называлось.

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    Александр Слабиев
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