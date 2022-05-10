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В МИД России прокомментировали возможность закрытия европейских посольств

Замглавы МИД Грушко: Россия не собирается инициативно закрывать посольства стран Европы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и расширение санкций. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, в Москве считают, что работа дипломатических представительств важна. Грушко подчеркнул, что не Россия начала дипломатическую войну и кампанию высылок. «Это не в наших традициях», — заявил он, комментируя возможность закрытия посольств государств Европы.

Ранее МИД России сообщил, что семь сотрудников посольства Дании в Москве признаны персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение двух недель. Дипломату датской дипмиссии также отказали в визе, его личность не раскрывается. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право «на дополнительные шаги в ответ на недружественные действия Дании».

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Марина Совина
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