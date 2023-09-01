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15:03, 1 сентября 2023Путешествия

Россиянам стали доступны туры в Египет по самым низким ценам

АТОР: россиянам стали доступны туры в Египет со скидкой до 30 процентов

Фото: Mathias Reding / Unsplash

Российским туристам стали доступны туры на популярные курорты Египта в сентябре по самым низким ценам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители компаний Fun&Sun, Tez Tour и «Интурист» рассказали, что в первый месяц осени «отели щедры на спецпредложения и акции». Так, скидки на проживание составляют от 5 до 30 процентов.

«Начало сентября — самые низкие цены на отдых в Египте», — заявила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По данным АТОР, недельный пакетный тур с размещением в трехзвездочном отеле, работающем по системе «все включено», и вылетом из Москвы 15–16 сентября обойдется россиянам примерно в 105 тысяч рублей на двоих.

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Немного больше отечественным путешественникам придется заплатить за аналогичную путевку в отель категории «четыре звезды» — от 114 тысяч рублей на двоих. Тем временем тур на семь ночей в бюджетную пятизвездочную гостиницу в середине сентября можно забронировать от 125 тысяч рублей на двух человек.

В Anex Tour подчеркнули, что многие популярные гостиницы пляжной страны предлагают скидку или бесплатное проживание для двух детей до 12 лет. В их числе Movenpick Waterpark Resort & Spa Soma Bay, Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Baron Resort Sharm El Sheikh, Marriott Beach Resort Hurghada и другие.

Ранее в августе стало известно, что авиабилеты в Сочи на осень подешевели почти в два раза по сравнению с летом. Так, по информации АТОР, в середине сентября добраться до южного курорта из Москвы и обратно можно будет за 14-15 тысяч рублей с багажом.

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    Фариза Бацазова
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