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08:07, 1 сентября 2023Экономика

Раскрыта афера с поддельными деталями для двигателей Boeing и Airbus

Bloomberg: для ремонта самолетов Boeing и Airbus поставляли поддельные детали

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Европейские авиационные регуляторы выяснили, что для ремонта турбореактивных двигателей CFM56, которые стоят во многих самолетах Airbus SE A320 старого поколения и Boeing 737, поставлялись поддельные детали — их распространяла малоизвестная лондонская компания AOG Technics. Об афере узнал Bloomberg. Информацию подтвердило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

Британский производитель подделывал сертификаты выпуска запчастей. Компания CFM, разработавшая двигатели, обнаружила 72 фальсифицированных сертификационных документов о летной годности, охватывающих 50 номеров деталей, предоставленных AOG Technics для CFM56. На данный момент неизвестно, сколько самолетов пострадали от фальшивых деталей, уточняет агентство.

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В начале августа EASA рекомендовало операторам помещать на карантин детали с поддельной документацией. Поставщик AOG Technics пока не предоставил информацию о фактическом происхождении деталей.

CFM56 является самым продаваемым в мире реактивным двигателем. Он установлен на тысячах узкофюзеляжных самолетов — которые составляют большую часть мирового авиапарка.

Тем временем в России крупнейшие авиакомпании согласовали с Минтрансом получение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. «Аэрофлоту» одобрили выкуп 18 бортов ирландской AerCap, «Уральским авиалиниям» — 19 самолетов разных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

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    Мария Грушко
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