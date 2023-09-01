Раскрыт запасной план Германии по конфликту на Украине

NYT: ФРГ конфиденциально обсуждает возможность переговоров с Россией по Украине

Власти Германии конфиденциально обсуждают с экспертами из аналитических центров возможность проведения переговоров с Россией для завершения конфликта на Украине. Такой запасной план ФРГ в колонке для The New York Times (NYT) раскрыл журналист Стивен Эрлангер.

Эксперт отмечает, что страны Запада все больше разочаровываются провалом контрнаступления Киева и пытаются найти «план Б» для завершения конфликта. Однако Берлин и Вашингтон опасаются, что в случае инициирования Западом переговоров с привлечением России, Москва сочтет этот шаг проявлением слабости.

«Немецкие официальные лица стремятся к урегулированию мирным путем и говорят о том, как Россию можно было бы посадить за стол переговоров, но делают это только конфиденциально и с проверенными специалистами аналитических центров», — отмечается в колонке.

Эрлангер добавил, что Россия относится с недоверием к Западу и сейчас готова прислушаться к мирным инициативам только со стороны своих партнеров по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее французский политик и публицист Люк Ферри заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Так он поддержал позицию бывшего президента Франции Николя Саркози по разрешению украинского кризиса.