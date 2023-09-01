37-летний петербуржец лишился части уха во время секса
Житель петербургского Ломоносова лишился части уха во время секса. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, девушка вызвала бригаду медиков в квартиру на улицу Сафронова. Она рассказала, что во время занятий любовью случайно откусила мочку уха своему 37-летнему возлюбленному.
Врачи действительно обнаружили в квартире петербуржца, у которого отсутствовала мочка правого уха. По их словам, пострадавший был нетрезв. Ему обработали рану, от госпитализации он отказался.
В июле сообщалось, что в караоке-баре «Черника» в Барнауле пьяный мужчина разбил бутылку о голову девушки, которая отказала ему в сексе.
Первую помощь пострадавшей россиянке оказывала только подруга, а сотрудники клуба просто смотрели. Кроме того, в момент нападения в баре не было сотрудников охраны.