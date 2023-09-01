Названы симптомы редкого и опасного венерического заболевания

Терапевт Нил Пател: урогенитальный микоплазмоз может стать причиной бесплодия

Урогенитальный микоплазмоз является редким венерическим заболеванием, которое плохо поддается диагностике и лечению. О симптомах опасной болезни предупредил врач-терапевт Нил Пател в беседе с HuffPost.

По словам Патела, урогенитальный микоплазмоз вызывает бактерия, которая поражает мочевыводящие и половые пути. Обычно заражение происходит во время полового контакта, реже — бытовым путем. Болезнь не является летальной, однако без должного лечения она может спровоцировать другие заболевания половых органов и стать причиной бесплодия, преждевременных родов и выкидышей.

Терапевт добавил, что у большинства людей урогенитальный микоплазмоз никак не проявляется и проходит сам по себе, но бактерии остаются в организме в дремлющем состоянии в течение месяцев или лет. Среди симптомов, которые могут испытывать пациенты, он назвал боль при мочеиспускании, выделения из половых органов, жжение в уретре у мужчин, а также боль и кровотечение после полового акта у женщин.

«Симптомы очень похожи на симптомы хламидиоза, хотя их вызывают разные возбудители. В прошлом многие врачи путали эти заболевания, что сделало бактерии, вызывающие урогенитальный микоплазмоз, более устойчивыми к антибиотикам», — рассказал Пател.

Специалист подчеркнул, что для лечения урогенитального микоплазмоза, как правило, требуется несколько курсов антибиотиков разных типов.

Ранее уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин перечислил методы профилактики заражения венерическими болезнями. По его мнению, в первую очередь необходим отказ от внебрачных связей.