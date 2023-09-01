Иран обвинил Израиль в саботаже программы баллистических ракет

Fox News: Иран обвинил Израиль в саботаже из-за отправки неисправных деталей

Иран обвинил Израиль в саботаже его программы баллистических ракет из-за отправки неисправных комплектующих, с которыми оружие может взорваться еще до применения. Об этом сообщает Fox News.

«Он [разъем ракеты] был установлен в части, которая отвечает за соединение компьютерной сети баллистических ракет иранского производства, а также дронов. Очевидно, в эту деталь был заложен модифицированный комплект взрывчатки, который был рассчитан на взрыв в определенное время», — заявил иранский военный корреспондент Юнес Шадлоо.

Предполагается, что данные обвинения связаны с серией взрывов, произошедшей в мае 2022 года. Тогда случился взрыв на одной из крупных иранских военных баз и в центре разработки вооружений Парчин. После также произошла серия взрывов на объектах, связанных с космической программой.

Ранее стало известно, что Израиль отказывается от поставок своих вооружений на Украину из-за Ирана. Одной из причин такого поведения со стороны ближневосточного государства — значительный риск того, что поставленное вооружение в итоге окажется в руках Ирана.