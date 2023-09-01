Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 1 сентября 2023Мир

Иран обвинил Израиль в саботаже программы баллистических ракет

Fox News: Иран обвинил Израиль в саботаже из-за отправки неисправных деталей

Фото: Iran's Ministry of Defence / WANA / Reuters

Иран обвинил Израиль в саботаже его программы баллистических ракет из-за отправки неисправных комплектующих, с которыми оружие может взорваться еще до применения. Об этом сообщает Fox News.

«Он [разъем ракеты] был установлен в части, которая отвечает за соединение компьютерной сети баллистических ракет иранского производства, а также дронов. Очевидно, в эту деталь был заложен модифицированный комплект взрывчатки, который был рассчитан на взрыв в определенное время», — заявил иранский военный корреспондент Юнес Шадлоо.

Предполагается, что данные обвинения связаны с серией взрывов, произошедшей в мае 2022 года. Тогда случился взрыв на одной из крупных иранских военных баз и в центре разработки вооружений Парчин. После также произошла серия взрывов на объектах, связанных с космической программой.

Ранее стало известно, что Израиль отказывается от поставок своих вооружений на Украину из-за Ирана. Одной из причин такого поведения со стороны ближневосточного государства — значительный риск того, что поставленное вооружение в итоге окажется в руках Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

    Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

    В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

    В США сравнили Индию и Россию в космонавтике

    Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

    Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

    Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

    Шансы Украины захватить Крым оценили

    Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео

    СКР возбудил дело из-за массовой драки около российского ТЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости