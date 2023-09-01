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18:47, 1 сентября 2023Путешествия

Турист на автомобиле въехал в людей на веранде кафе и попал на видео

Турист въехал в веранду кафе на арендованном автомобиле и сбил восемь человек

На острове Фуэртевентура в Атлантическом океане турист на арендованном автомобиле въехал в людей на веранде кафе и сбил восемь человек. Последствия инцидента попали на видео, которое публикует Daily Mail.

Отмечается, что среди пострадавших оказался и четырехмесячный ребенок, однако сейчас он в порядке. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как машина разнесла столики, повалила крышу веранды и даже столб рядом с заведением.

По словам правоохранителей, в крови водителя не нашли следов алкоголя или наркотических веществ. Он находится в больнице, арестовывать мужчину не стали. Ведется расследование.

Ранее турист напугал прохожих на улице Санкт-Петербурга, размахивая пистолетом из окна автомобиля. В тот же день хулигана задержали в Павловске. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области, который приехал в Санкт-Петербург на свадьбу сестры.

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    Зарина Дзагоева
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