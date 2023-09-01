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02:23, 1 сентября 2023Экономика

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих

КНР с 1 сентября вводит ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих

Фото: Unsplash.com

Китай с 1 сентября вводит ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости.

Экспортный контроль в отношении оборудования и БПЛА, по информации министерства коммерции КНР, будет действовать на протяжении двух лет. Меры приняты для защиты государственной безопасности и интересов.

Под ограничения, например, попадают дроны, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение получаса (до этого время полета равнялось часу). Максимальный взлетный вес не должен превышать семь килограммов.

Также без специального разрешения запрещается экспортировать двигатели для БПЛА мощностью более 16 киловатт, приборы для создания инфракрасных изображений, лазерные прицелы и оборудование связи, используемое на беспилотниках.

Ранее стало известно, что власти Китая объявили о введении с 1 августа ограничений на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия. Меры приняты из-за опасений, что покупатели могут переоборудовать такие дроны под военные цели.

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    Марина Совина
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