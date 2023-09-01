«Фиорентина» с Кокориным вышла в основную сетку Лиги конференций

«Фиорентина» с Кокориным в составе вышла в основную сетку Лиги конференций

Итальянская «Фиорентина» победила венский «Рапид» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей (в первом «фиалки» проиграли 0:1) итальянцы вышли в основную сетку третьего по статусу еврокубка.

В составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин. Форвард сыграл за клуб впервые с апреля 2022 года.