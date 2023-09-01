На колесе обозрения в Краснодаре запустят световую анимацию

В Краснодаре в День знаний на колесе обозрения запустят световую анимацию

В Краснодаре на колесе обозрения в День знаний, 1 сентября, запустят новую световую анимацию. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что световое шоу пройдет в Городском саду. Жители и гости Краснодара смогут увидеть анимацию с 20:30 до 22:30 до 10 сентября включительно.

Также стало известно, что шоу будет сопровождать произведение Вениамина Баснера «С чего начинается Родина». В случае дождя работу проекции приостановят. «Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя», — пояснили в мэрии.

Ранее в августе сообщалось, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом заявил главный архитектор города Илья Чикаев.