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12:46, 1 сентября 2023Мир

Лавров назвал условие отказа Москвы от итоговой декларации G20

Лавров: РФ не согласится на декларацию G20, если в ней не отразят позицию Москвы
СюжетСаммит G20

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на принятие итоговой декларации G20, если в ней не отразят позицию Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет», — отметил дипломат.

Лавров отметил, что происходит «переписывание» мандата G20 западными странами, которые пытаются превратить формат в инструмент урегулирования международных кризисов. По мнению министра, роль «двадцатки» подрывается подобными попытками Запада дублировать формат ООН для разрешения конфликтов, которые они же сами создают.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Лавров по поручению президента России Владимира Путина возглавит делегацию на саммите G20 в Индии. До этого в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по результатам телефонного разговора с Путиным сообщили, что Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии вместо российского лидера. При этом Моди поблагодарил российского президента за содействие инициативам в формате G20, а также заявил о понимании его решения.

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    Максим Габриелян
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