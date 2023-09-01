В России отметили рост привлекательности БРИКС и ШОС

Глава МИД РФ Лавров: привлекательность БРИКС и ШОС на международной арене растет

Привлекательность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растет на международной арене по мере того, как Запад подрывает институты международного управления. Об этом заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад очень сильно подрывает институты глобального управления», — отметил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, это сильно увеличивает привлекательность БРИКС и ШОС на международной арене, поскольку многие страны пытаются решать свои проблемы в обход структур, где присутствует Запад. «Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе», — добавил он.

Ранее Лавров признался, что Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США. По его словам, Соединенные Штаты просто не обеспечивают роль доллара как международной валюты.