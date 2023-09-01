Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 1 сентября 2023Мир

В России отметили рост привлекательности БРИКС и ШОС

Глава МИД РФ Лавров: привлекательность БРИКС и ШОС на международной арене растет

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globalookpress.com

Привлекательность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растет на международной арене по мере того, как Запад подрывает институты международного управления. Об этом заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад очень сильно подрывает институты глобального управления», — отметил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, это сильно увеличивает привлекательность БРИКС и ШОС на международной арене, поскольку многие страны пытаются решать свои проблемы в обход структур, где присутствует Запад. «Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе», — добавил он.

Ранее Лавров признался, что Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США. По его словам, Соединенные Штаты просто не обеспечивают роль доллара как международной валюты.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет. Что известно о нем?

    ООН изучит случаи пыток военнопленных на Украине

    Хирурга Тимура Хайдарова просили продать жир Киркорова после пластики

    В России отметили рост привлекательности БРИКС и ШОС

    Праздничную линейку в российской школе перенесли из-за «минирования»

    В Молдавии обвинили СССР в «притеснении всего молдавского»

    Дискуссии по Украине без участия России сочли бесперспективными

    В Британии заявили об изменениях политики к Украине из-за ухода министра обороны

    Стало известно о продаже дачи Пугачевой

    Украина пригрозила выходом из Международной федерации киберспорта из-за россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости