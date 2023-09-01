В Польше выросло число заболевших инфекцией легионеллез до 158 человек

В Польше стало больше заболевших «болезнью легионеров», передает РИА Новости.

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — рассказал начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

Отмечается, что вспышка легионеллеза несколько недель назад обнаружили в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Позже инфекция перешла на другие регионы Польши.

