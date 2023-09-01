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17:24, 1 сентября 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо вновь заметили с молодой моделью

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо вновь заметили с итальянской моделью Витторией Черетти. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 48-летнюю телезвезду с 25-летней манекенщицей в аэропорту Лос-Анджелеса. При этом отмечается, что звезды вышли из разных гейтов, стараясь не привлекать внимание общественности.

На опубликованных снимках видно, что Ди Каприо был в серой толстовке на молнии с капюшоном, брюках в тон и белой классической футболке. В качестве аксессуаров он выбрал черную бейсболку и коричневый рюкзак. На Черетти был укороченный красный топ и коралловая рубашка поверх него. Кроме того, модель дополнила свой образ черными брюками свободного кроя и большой шляпой федорой кремового оттенка.

В августе Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с молодой моделью. На размещенных кадрах было видно, что пара прогуливалась с мороженым и кофе со льдом по улицам и общалась.

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    Екатерина Ештокина
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