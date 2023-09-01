Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 1 сентября 2023Россия

Военный эксперт заявил о снижении интенсивности атак украинских войск

Военный эксперт Леонков заявил, что атаки ВСУ стали менее интенсивными
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали менее интенсивными, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, сейчас в украинскую армию набирают бойцов. Эксперт считает, что Киев прислушался к Вашингтону, рекомендовавшему сосредоточить максимум сил на южном направлении. «Я думаю, что будет пересмотр тактики, пополнение сил и новые штурмы», — спрогнозировал он и указал на снижение активности ВСУ.

По данным специалиста, в последних попытках контрнаступления была задействована далеко не вся техника, поставленная ВСУ Западом, часть ее осталась в резерве. «По пакетам военной помощи можно сказать, что будет много стрелкового оружия и противотанковых комплексов», — указал он. По информации Ленкова, США передали Украине боеприпасов на 250 миллионов долларов.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что если бы контрнаступление планировали Соединенные Штаты, то украинские войска добились бы гораздо больших успехов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Псковской области заявил о неопознанном объекте в воздухе

    Зеленский уволил главу районной администрации за пьянство

    Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

    Швейцарию предостерегли от вступления в НАТО

    В Германии оценили вероятность успеха контрнаступления ВСУ

    В сети появились архивные фото жены Канье Уэста топлес

    США передадут Украине ракеты среднего радиуса

    В РФС прокомментировали отказ игрока клуба РПЛ выступать за сборную России

    В Германии оценили вероятность мирных переговоров по Украине

    Военный эксперт заявил о снижении интенсивности атак украинских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости