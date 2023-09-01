Военный эксперт заявил о снижении интенсивности атак украинских войск

Военный эксперт Леонков заявил, что атаки ВСУ стали менее интенсивными

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали менее интенсивными, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, сейчас в украинскую армию набирают бойцов. Эксперт считает, что Киев прислушался к Вашингтону, рекомендовавшему сосредоточить максимум сил на южном направлении. «Я думаю, что будет пересмотр тактики, пополнение сил и новые штурмы», — спрогнозировал он и указал на снижение активности ВСУ.

По данным специалиста, в последних попытках контрнаступления была задействована далеко не вся техника, поставленная ВСУ Западом, часть ее осталась в резерве. «По пакетам военной помощи можно сказать, что будет много стрелкового оружия и противотанковых комплексов», — указал он. По информации Ленкова, США передали Украине боеприпасов на 250 миллионов долларов.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что если бы контрнаступление планировали Соединенные Штаты, то украинские войска добились бы гораздо больших успехов.

