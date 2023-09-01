Изучено влияние углеводов и жиров на продолжительность жизни

Nutrition: дисбаланс углеводов и жиров приводит к сокращению жизни

Японские специалисты из Университета Нагои изучили влияние углеводов и жиров на продолжительность жизни. Результаты работы, опубликованные в журнале Nutrition, показали, что дисбаланс этих веществ может сократить шансы на долголетие.

В процессе исследования ученые рассмотрели данные 81 тысячи человек (35 тысяч мужчин и 46 тысяч женщин). Участников опросили о частоте приема пищи, а затем на основе этой информации рассчитали ежедневное потребление углеводов, жиров и общего количества энергии. Также учитывалось качество самих веществ: для углеводов это соотношение рафинированных углеводов и углеводов с минимальной обработкой, а для жиров — насыщенных и ненасыщенных.

Оказалось, что мужчины, которые потребляли менее 40 процентов общей энергии из углеводов, подвергались значительно более высокому риску преждевременного ухода из жизни от всех причин, а в особенности из-за рака. При этом связь наблюдалась независимо от типа углеводов. Напротив, для женщин такие же последствия (кроме повышенной вероятности рака) наблюдались при высоком потреблении углеводов (более 65 процентов).

В то же время у мужчин с высоким потреблением жиров (более 35 процентов от общей энергии) был более высокий риск летального исхода от рака. Низкое потребление ненасыщенных жиров у мужчин было связано повышенной вероятностью ухода из жизни от всех причин. А высокое потребление жиров негативно сказывалось на продолжительности жизни у женщин.

Авторы подчеркивают, что людям следует придерживаться сбалансированной диеты, а не ограничивать потребление углеводов или жиров.