Журналист Карлсон: Байден уничтожает Европу, затягивая конфликт на Украине

Известный американский журналист Такер Карлсон прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью радиоведущему Адаму Королле, опубликованном на YouTube.

Карлсон обвинил американского президента Джо Байдена в уничтожении главного союзника США — западной Европы. Затягивая конфликт на Украине, он также теряет мировое лидерство. По его мнению, США находятся в свободном падении и приближаются к еще одной «Великой депрессии».

«У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала "Северный поток"», — отметил журналист.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, каким образом завершить конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтону следует проявить свою готовность договариваться и встретиться с Москвой.

