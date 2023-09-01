Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:59, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Байдена обвинили в уничтожении своего главного союзника

Журналист Карлсон: Байден уничтожает Европу, затягивая конфликт на Украине
Такер Карлсон

Такер Карлсон . Фото: Marco Bello / Reuters

Известный американский журналист Такер Карлсон прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью радиоведущему Адаму Королле, опубликованном на YouTube.

Карлсон обвинил американского президента Джо Байдена в уничтожении главного союзника США — западной Европы. Затягивая конфликт на Украине, он также теряет мировое лидерство. По его мнению, США находятся в свободном падении и приближаются к еще одной «Великой депрессии».

«У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала "Северный поток"», — отметил журналист.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, каким образом завершить конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтону следует проявить свою готовность договариваться и встретиться с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

    Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

    США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

    В российском регионе 1 сентября выпал снег

    60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

    Видео с российскими стюардессами восхитило иностранцев

    Между памятью и аппетитом обнаружили связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости