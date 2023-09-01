МИД отреагировал на требование Дании сократить персонал посольства России

МИД назвал враждебным требование Дании сократить персонал российского посольства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Дании сократить персонал российского посольства. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила Захарова. По ее словам, из сложившейся ситуации будут сделаны необходимые выводы.

1 сентября Дания потребовала сократить персонал российского посольства до такого же количества, как и посольство королевства в Москве. Это должно быть сделано до 29 сентября.