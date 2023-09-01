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21:43, 1 сентября 2023Мир

МИД отреагировал на требование Дании сократить персонал посольства России

МИД назвал враждебным требование Дании сократить персонал российского посольства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Дании сократить персонал российского посольства. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила Захарова. По ее словам, из сложившейся ситуации будут сделаны необходимые выводы.

1 сентября Дания потребовала сократить персонал российского посольства до такого же количества, как и посольство королевства в Москве. Это должно быть сделано до 29 сентября.

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    Марина Совина
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