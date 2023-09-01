Силуанов заявил о «крутизне» нынешнего Минфина

Министр финансов Силуанов: нынешний Минфин покруче ведомства 10 лет назад

Нынешнее Министерство финансов «покруче» того, что был десять лет назад, заявил министр финансов Антон Силуанов на конференции Центробанка (ЦБ) «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», пишет РИА Новости.

Министр в ходе выступления рассказал, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение ЦБ. Центробанк в то время был «мощным институтом», где «были кадры, финансы и ресурс». ФСФР же в то время был «хилым».

Силуанов рассказал, что решение передать функции ЦБ было верным, однако в настоящее время он бы не согласился с ним — поскольку сейчас «правительственная структура, Минфин стал покруче того [что бы десять лет назад]». Он добавил, что ведомство хорошо взаимодействует и коммуницирует с Центробанком, а «в то время этого не было».

Ранее Силуанов рассказал, что Минфин выступает за жесткий контроль валютной ситуации, при этом ЦБ настаивает на более мягких мерах. Глава регулятора Элтвира Набиуллина заявила, что ограничения не должны препятствовать работе экономических агентов и подчеркнула, что излишний контроль может усложнить существования параллельного импорта. При этом раньше регулятор настаивал на более жестких мерах контроля валюты, подчеркнул Силуанов, Минфин же относился к вопросу более свободно.