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22:11, 1 сентября 2023Мир

В ЕС обвинили Twitter в распространении российской пропаганды

ЕС заявил о росте российской пропаганды в Twitter после начала СВО

Фото: Marten Bjork / Unsplash

Европейский союз (ЕС) заметил рост российской пропаганды в социальной сети Twitter после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщается в исследовании объединения.

Отмечается, что, по предварительным данным, «охват и влияние аккаунтов, поддерживаемых Кремлем, еще больше выросли в первой половине текущего года». В ЕС такую тенденцию объяснили решением владельца соцсети, американского предпринимателя Илона Маска, отменить стандарты безопасности.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен заявил, что принял решение о покупке соцсети ради помощи человечеству.

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    Марина Совина
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