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00:11, 2 сентября 2023Мир

В России допустили прямое столкновение с НАТО

Полянский заявил о существовании риска прямого столкновения с НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Прямое столкновение между Россией и НАТО может произойти, считает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал предположение американского ведущего Такера Карлсона о начале войны между США и Россией в следующем году. «Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — заявил дипломат.

Он обратил внимание на активное участие альянса в украинском конфликте, отметив, что он поставляет Киеву вооружения и передает разведывательные данные со спутников. При этом, добавил Полянский, также есть признаки того, что НАТО отправляет своих солдат на Украину. «Это все вызывает большие подозрения. Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине», — подчеркнул он.

По мнению Полянского, с военной точки зрения Киев находится в тяжелой ситуации, поскольку он сильно зависит от помощи западных стран, которая начинает постепенно сокращаться. «Я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», — указал он.

Ранее Карлсон предрек начало войны США против России в 2024 году. Он полагает, что администрация американского президента может ради сохранения власти в стране.

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    Марина Совина
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