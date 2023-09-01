В ООН отказались увидеть обстоятельства казни российского военного бойцами ВСУ

Уртадо: в ООН не увидели обстоятельств казни в опорном пункте ВСУ

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировали видео из опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором сняты последствия казни предполагаемого российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь организации Марта Уртадо заявила агентству, что на основании видеозаписи УВКПЧ «не в состоянии определить, были ли допущены нарушения международного гуманитарного права». При этом она добавила, что считает эти кадры «тревожными».

23 мая Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку младшего сержанта ВСУ Алексея Кыркалова из запрещенного в России нацполка «Азов» с позывным Фриц за казнь российского военнопленного. Он признан виновным в убийстве и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.