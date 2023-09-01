В России нашли способ блокировать номера мошенников

Мобильных операторов обяжут блокировать звонки с незарегистрированных SIM-карт

В Госдуме заявили о нахождении способа блокировать номера мошенников. Отмечается, что в скором времени будут внесены поправки в закон «О связи», которые обяжут мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных, а также в государственных системах. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом "+7" будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что звонки будут поступать лишь с SIM-карт, которые были верифицированы в базах данных, а также подтверждены паспортными данными гражданина. По словам Чернышова, таким образом гражданам перестанут поступать потенциально опасные звонки и сообщения.

Ранее стало известно, что жительница Зеленограда поговорила по телефону с мошенниками, после чего лишилась квартиры и девяти миллионов рублей.