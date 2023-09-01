Российские войска заняли опорные пункты ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: на купянском направлении войска заняли опорные пункты ВСУ

Российские войска на купянском направлении заняли опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«На купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений "западной" группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами», — говорится в сообщении.

За неделю на данном направлении противник потерял до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие на купянском направлении отразили пять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики и улучшили положение по переднему краю. Также недалеко от населенного пункта Петровское ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.