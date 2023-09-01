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15:33, 1 сентября 2023Путешествия

Россиянам начнут выдавать загранпаспорта на популярном азиатском курорте

Генконсульство РФ на Пхукете приступило к выдаче загранпаспортов россиянам

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Российским туристам на Пхукете (Таиланд) начнут выдавать загранпаспорта. Об этом сообщает генконсульство РФ на популярном азиатском курорте в своем Telegram-канале.

В дипломатическом ведомстве отметили, что специалисты приступили к приему не только желающих оформить загранпаспорта заявителей, но и тех, у кого есть вопросы насчет российского гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния и истребования личных документов с территории России.

Кроме того, в генконсульстве рассказали, что для посетителей вводится новый формат записи на прием, ознакомиться с которым можно на официальном сайте ведомства.

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Уточняется также, что в первое время будут приниматься заявления на оформление только загранпаспортов с пятилетним сроком действия. Их будут выдавать в первичном порядке (новорожденным) или взамен использованных.

«Прием заявлений на оформление загранпаспортов, содержащих электронный носитель, в текущем году осуществляться не будет», — добавили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что Пхукет стал самым недорогим курортом Таиланда для россиян. Там можно остановиться в трехзвездочной гостинице за тысячу рублей в сутки.

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    Марина Черняк
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