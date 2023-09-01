Под Москвой школьник выгуливал свинью и попал в больницу

Под Москвой школьник выгуливал свинью и вывихнул плечо

Подмосковные врачи прооперировали подростка, вывихнувшего плечо во время прогулки со свиньей. Об этом сообщается на сайте местного Минздрава.

15-летний пациент попал в московскую областную детскую больницу с жалобами на боли в плече. Медики провели необходимые обследования и диагностировали у него вывих. Сустав вправили под общим наркозом и наложили гипсовую повязку.

Выяснилось, что травму школьник получил во время прогулки с питомцем — свиньей, которая резко дернула за поводок. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

В августе восьмилетний ребенок поступил в клинику Педиатрического университета в Санкт-Петербурге после укуса белки.