Обломки начиненного американской взрывчаткой беспилотника нашли в регионе России

Shot: под Брянском нашли обломки БПЛА, несшего 15 килограммов взрывчатки С-4

В Брянской области нашли обломки беспилотника (БПЛА), начиненного взрывчаткой. О находке Суражском районе сообщает Telegram-канал Shot.

Летательный аппарат нес на себе 15 килограммов произведенного в США вещества — взрывчатки С-4, сообщает канал.

Беспилотник был обнаружен в 70 километрах от российско-украинской границы. По информации канала, именно этот аппарат пытался атаковать Брянскую область вечером 31 августа. Дрон уничтожили на месте.

31 августа об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью сообщило Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. Позднее об уничтожении дрона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.