Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 1 сентября 2023Россия

Обломки начиненного американской взрывчаткой беспилотника нашли в регионе России

Shot: под Брянском нашли обломки БПЛА, несшего 15 килограммов взрывчатки С-4

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Брянской области нашли обломки беспилотника (БПЛА), начиненного взрывчаткой. О находке Суражском районе сообщает Telegram-канал Shot.

Летательный аппарат нес на себе 15 килограммов произведенного в США вещества — взрывчатки С-4, сообщает канал.

Беспилотник был обнаружен в 70 километрах от российско-украинской границы. По информации канала, именно этот аппарат пытался атаковать Брянскую область вечером 31 августа. Дрон уничтожили на месте.

31 августа об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью сообщило Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. Позднее об уничтожении дрона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

    Россиянам напомнили об ответственности за порчу общего имущества в домах

    В Киеве сочли любые переговоры с Москвой капитуляцией Украины

    Обломки начиненного американской взрывчаткой беспилотника нашли в регионе России

    Одинокая 30-летняя женщина поскользнулась и застряла под диваном

    Ведущий шоу на российском ТВ итальянец рассказал об изучении русского языка

    Нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве попало на видео

    Турист на мотоцикле врезался в лобовое стекло автомобиля на Бали и чудом выжил

    В России признан нежелательным фонд «Свободная Бурятия»

    В Германии появились сторонники восстановления «Северного потока»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости