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12:33, 1 сентября 2023Бывший СССР

Российский разведчик рассказал о взятии в плен восьми бойцов ВСУ

Российский разведчик заявил о взятии в плен под Артемовском восьми бойцов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский разведчик, выполняющий ряд задач под Артемовском (принятое на Украине дореволюционное название — Бахмут), рассказал о взятии в плен восьми солдат 30-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробностями он поделился с РИА Новости.

По словам российского военнослужащего, украинские бойцы сдались в плен 200-й бригаде Южного военного округа после неудачной контратаки.

«Русский солдат зашел в наши окопы, мы были все в блиндаже, я в него выстрелил, но не попал. Он быстро подбежал забрал оружие и сказал: "Сдавайтесь, не дурите, будете жить". Мы сдались», — сообщил детали один из военнопленных.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за одну атаку на запорожском направлении российские военные берут в плен от двух до девяти бойцов ВСУ. Все украинские военные, попадающие в плен на этом направлении, родом из Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, уточнил он.

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    Варвара Кошечкина
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