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13:19, 1 сентября 2023Ценности

Раскрыта связь между характером девушки и цветом ее помады

Фото: Unsplash

Редакторы Best Life совместно со стилистами раскрыли связь между характером девушки и цветом ее помады. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты рассказали, что нюдовые оттенки предпочитают застенчивые девушки. В то же время те, кто любит красить губы красной помадой, являются очень страстными и уверенными в себе персонами. «Красный часто сигнализирует о силе», — отметила стилистка и бизнес-стратег модных брендов Нина Варгас.

Основательница одноименного бренда одежды Элизабет Косич объяснила, что розовый цвет губ в макияже девушки указывает на ее доброжелательность и честность. При этом он также может демонстрировать игривое настроение.

Однако девушки, которые не любят пользоваться помадой, а делают выбор в пользу прозрачных блесков, не пытаются произвести впечатление на других людей. «Это человек без суеты, без излишеств, который не ходит вокруг да около», — объяснила Косич.

Те, кто постоянно использует в своих образах яркие цвета помад, постоянно ищут способы выделиться из толпы, а также очень общительны.

Ранее стилистка и тренер по здоровому образу жизни Наташа Дискин раскрыла связь между характером девушки и ее сумкой. Специалистка рассказала, что люди, которые отдают предпочтение сумкам-тоут, обладают целеустремленностью и амбициями.

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    Мария Винар
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