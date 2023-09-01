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20:40, 1 сентября 2023Среда обитания

Ряду регионов России предрекли аномально жаркие выходные

Вильфанд: в выходные ряд регионов северо-запада и Сибири ждет аномальная жара

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября, ряд регионов в России в северо-западной части страны и в Сибири столкнется с аномальной жарой. Такую погоду в них в предстоящие выходные предрек научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, погодная аномалия ожидается в таких северо-западных регионах России, как Архангельская, Вологодская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, а также Республики Карелия и Коми. «С 2 по 5 сентября в Архангельской области дневная температура будет держаться в диапазоне от 20 до 26 градусов, в Ненецком АО — от 19 до 24, а это очень холодный регион, в Карелии — от 22 до 25, в Вологодской области — от 21 до 24, в Коми — от 21 до 24, в Мурманской области — от 20 до 23. Это чрезвычайные температурные отклонения», — объяснил метеоролог.

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Эксперт также сообщил, что аномально жаркая погода будет наблюдаться в нескольких регионах Сибири — Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Максимальная температура там достигнет 30 градусов Цельсия. Метеоролог отметил, что во всех девяти упомянутых им регионах дневные температуры будут на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Однако Вильфанд подчеркнул, что в Иркутской области в ближайшие дни погода не будет отличаться стабильностью и вместо этого будет контрастировать от района к району. «В верхнеленских районах на востоке Иркутской области будет очень низкая температура, самая низкая в стране: ночью заморозки до минус пяти градусов. Хотя слово "заморозки" не очень подходит, потому что это уже легкие морозы», — заключил специалист.

В этот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные 2 и 3 сентября в Москве будет облачно, при этом воздух в столице прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия.

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    Полина Кислицына
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