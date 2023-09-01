В России отказались отменить валютные ограничения

Набиуллина: ЦБ продлит ограничения на операции с валютой с 9 сентября

Банк России отказался отменять введенные в марте 2022 года ограничения на операции с наличной валютой. Их продлят с 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

Руководитель Центробанка (ЦБ) напомнила, что причиной введения таких мер стал санкционный запрет на поставки наличной валюты в российские кредитные организации, который пока никто не отменял. «Собираемся продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября. Мы в основном их продлим», — сказала она.

Согласно решению ЦБ, клиент банка сейчас может снять со счетов в долларах и евро средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов. Вывести их возможно при условии, если клиент пока не воспользовался такой возможностью, а оставшуюся на счете сумму можно получить в рублях.

До 9 сентября также действуют ограничения на покупку иностранной валюты в банках: они могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Также в России действует указ президента, запрещающий вывозить за границу наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов на одного человека.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ обозначили позиции по вопросу валютного контроля. Набиуллина подчеркнула, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, а министр отметил, что, если раньше Центробанк отстаивал тему валютного контроля, а Минфин относился к вопросу более либерально, то теперь у них противоположные взгляды. Силуанов признал, что компромисса достичь пока не удалось.