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13:17, 1 сентября 2023Среда обитания

Актриса Елена Проклова рассказала о жизни с бывшим мужем в одном доме

Актриса Проклова рассказала, что, приезжая в Москву, живет в доме у бывшего мужа

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова рассказала, что живет вместе с бывшим мужем Андреем Тришиным в одном доме в Подмосковье, когда приезжает на работу в Москву. Она поделилась подробностями в интервью «Комсомольской правде».

Дом находится в подмосковной деревне Жостово. На данный момент Проклова находится в Сочи, а в загородном доме проживает ее бывший супруг. По словам актрисы, они в хороших отношениях.

«Там его охотничий зал, и вообще все сделано его руками. Ему там нравится — пусть живет. У нас с Андреем очень хорошие человеческие отношения, хотя мы в разводе. Просто дом в Жостово строился для большой семьи: моих дочерей, внуков... Но этого не получилось, и я эту идею отпустила», — заявила актриса.

В апреле Проклова рассказала, что ее дом в Сочи расположен в горах, где ей нравится проводить время. Она отметила, что море и солнце помогают ей восстанавливать силы.

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    Нина Ташевская
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