В Запорожской области рассказали о попытке ВСУ зайти в Работино с севера

Балицкий: ВСУ попытались зайти в Работино с северного направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку войти в село Работино Запорожской области с северного направления, но понесли большие потери. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram.

«С 7:30 утра противник в составе бригад до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — сообщил Балицкий.

Он уточнил, что по Российская армия нанесла по наступающим силам противника массированное огневое поражение, в результате чего они понесли потери и отказались от наступательных действий.

По словам Балицкого, потери ВСУ составили 156 человек. «В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе села Работино и на Времевском выступе проходят ожесточенные позиционные бои. Он добавил, что ситуация на линии фронта находится под контролем Вооруженных сил России.