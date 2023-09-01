Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 1 сентября 2023Бывший СССР

Подразделения Российской армии отразили натиск ВСУ на Работино

Глава Запорожья Балицкий: части ВС России отразили натиск ВСУ на Работино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино утром 1 сентября 2023 года отразили части Вооруженных сил (ВС) России, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Около двухсот украинских солдат на легкобронированной и автомобильной технике в 7:30 утра пытались атаковать Работино с северного направления, рассказал Балицкий.

«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий», — написал глава Запорожья, указав, что ВСУ потеряли 156 мобилизованных солдат.

Ранее российский разведчик, выполняющий ряд задач под Артемовском (принятое на Украине дореволюционное название — Бахмут), рассказал о взятии в плен восьми солдат 30-й бригады ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии после сброса воды с АЭС в море нашли радиоактивный изотоп

    Боец ММА и секундант Нурмагомедова подрались на улице в Махачкале

    Обвиняемого в убийстве 16-летней российской школьницы арестовали

    Популярная российская порноактриса раскрыла свой заработок

    В Австрии призвали не рассчитывать на контрнаступление Украины

    В МИД России спрогнозировали продолжение отмены русской культуры Западом

    Стали известны требования из райдера Гуфа

    В Кремле оценили возможное появление британских военных заводов на Украине

    Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

    Песков раскрыл подробности запланированного открытого урока Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости