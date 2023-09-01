Глава Запорожья Балицкий: части ВС России отразили натиск ВСУ на Работино

Натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино утром 1 сентября 2023 года отразили части Вооруженных сил (ВС) России, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Около двухсот украинских солдат на легкобронированной и автомобильной технике в 7:30 утра пытались атаковать Работино с северного направления, рассказал Балицкий.

«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий», — написал глава Запорожья, указав, что ВСУ потеряли 156 мобилизованных солдат.

Ранее российский разведчик, выполняющий ряд задач под Артемовском (принятое на Украине дореволюционное название — Бахмут), рассказал о взятии в плен восьми солдат 30-й бригады ВСУ.