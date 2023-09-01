Дело об отмене закона о реновации в Петербурге передали в Верховный суд

Дело об отмене закона о реновации в Санкт-Петербурге передали в Верховный суд

Дело об отмене закона о реновации в Санкт-Петербурге передали в Верховный суд, производство по коллективному иску более 230 жителей города к властям снова приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В мае Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил возобновить процесс рассмотрения дела, однако теперь губернатор города Александр Беглов подал жалобу на кассационное определение в Верховный суд, из-за чего производство по иску вновь прекратилось. Недовольные действиями властей граждане вынуждены ждать решения Верховного суда.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) в Санкт-Петербурге» был принял 29 июня 2022 года. Он предполагает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов — то есть снос старых домов и возведение на их месте новых многоэтажных зданий. Многие петербуржцы оказались против инициативы и в августе 2022 года подали в суд коллективный иск об отмене закона.

Истцы утверждают, что в результате программы КРТ их дома будут снесены, а они сами останутся без жилья. Закон не предусматривает денежную компенсацию, которая позволит собственникам попавших под реновацию квартир купить равноценное жилье.

Ранее власти Калининграда захотели снести дома дачников ради строительства новой улицы. Под снос попадут около 54 участков с 27 домами, в которых живут более 80 человек.