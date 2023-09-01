«Танцы Минус» выступят на фестивале Roof Fest в Москве

Группа «Танцы Минус» выступит на крыше в рамках фестиваля Roof Fest

Музыкальный коллектив «Танцы Минус» даст сольный концерт на крыше в рамках музыкального фестиваля Roof Fest в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление группы в столице состоится 3 сентября на обновленной террасе клуба VK Gipsy, расположенного на Болотной набережной. Коллектив, который существует уже более 30 лет, исполнит как новые, так и уже ставшие хитами песни.

Ранее с сольным концертом на крыше в рамках Roof Fest в Москве выступила исполнительница polnalyubvi (настоящее имя — Марина Демещенко).

Более подробная информация о предстоящих концертах музыкального фестиваля доступна на официальном сайте мероприятия.