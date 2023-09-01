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06:48, 1 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка зажигательными и кассетными снарядами

СЦКК ДНР обвинил ВСУ в обстреле Донецка зажигательными и кассетными снарядами

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле Донецка зажигательными и кассетными снарядами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в 5:25 был зафиксирован обстрел в направлении населенного пункта Максимильяновка и Петровского и Киевского районов Донецка, выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня с зажигательными боеприпасами.

В 5:40 произошел обстрел по направлению Курахово — Донецк, выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. В 5:45 ВСУ также выпустили четыре снаряда натовского калибра по Петровскому и Киевскому районам города, добавили в СЦКК.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число пострадавших среди мирного населения ДНР увеличилось после начала использования Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов.

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    Марина Совина
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