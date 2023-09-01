Назван срок восстановления многоквартирных домов в Мариуполе

Хуснуллин: многоквартирные дома в Мариуполе планируется восстановить за 3 года

Все многоквартирные дома в Мариуполе планируется восстановить за три года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

Заместитель председателя правительства в ходе осмотра восстановленных объектов в Мариуполе отметил, что за указанный срок предполагаться привести в нормальное состояние все пострадавшие многоэтажки. «Например, работа по ремонту, где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», — уточнил он.