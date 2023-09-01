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12:46, 1 сентября 2023Ценности

Российский врач назвала приводящие к преждевременному старению процедуры

Косметолог Анчикова: контурная пластика приводит к преждевременному старению

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d’Alba Екатерина Анчикова назвала процедуры, которые приводят к преждевременному старению. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

В первую очередь доктор отметила контурную пластику — манипуляция, которая представляет собой введение геля на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты в кожу. Вещество применяется с целью придания объема той или иной части лица. Чаще всего гель вводится в зону носогубной, губоподбородочной и носослезной борозд. Кроме того, по словам эксперта, данная процедура проводится для коррекции рубцов и заломов. «При этом окружающие ткани находятся в состоянии сдавления от геля. Сдавливаются сосуды, а значит, ухудшается питание, обеспечение кислородом и выход токсинов и продуктов обмена», — объяснила Анчикова.

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Вдобавок специалистка обратила внимание на BB-glow, где специальный тональный крем вбивается иглами в кожу. Однако, как поясняет медик, пигментные и отбеливающие вещества в составе средства вызывают преждевременное старение из-за нарушений обмена веществ.

Что касается обычных тональных кремов, которые используются для создания макияжа, то следует учитывать их текстуры. Так, несмотря на то, что плотные продукты маскируют проблемные участки кожи, при этом они не позволяют клеткам насыщаться кислородом. «Такие средства хороши только во время съемки или другого кратковременного мероприятия и требуют смывания после», — заявила Анчикова.

В заключение собеседница издания призвала не включать в ежедневный уход средства моментальной коррекции морщин, поскольку содержат вещества, схожие с силиконами. «Такие крем-гели создают эффект плотного выравнивания рельефа. Но при ежедневном использовании это может привести к ухудшению здоровья кожи», — предупредила врач.

В августе Екатерина Анчикова назвала россиянкам бесполезные процедуры по уходу за кожей. Так, в данный список врач снесла чистку. По ее мнению, к данной манипуляции лучше прибегать обладательницам проблемного типа кожи.

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    Мария Винар
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