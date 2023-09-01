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22:41, 1 сентября 2023Россия

Кремль рассказал о визите Путина в родное село его предков

Песков рассказал о визите Путина в родное село его предков в Тверской области
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о визите президента России Владимира Путина в село Тургиново Тверской области, где проживали его предки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Песков, президент направился в село после посещения мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. «Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода», — сказал пресс-секретарь, пообещав предоставить соответствующее видео в ближайшее время.

В 2016 году Владимир Путин встретил в селе Тургиново Рождество, приняв участие в богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Президент осмотрел здание духовно-образовательного центра при храме. Настоятель храма показал главе государства спортивный зал, бассейн, ремесленную комнату, зал для конференций, трапезную.

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    Марина Совина
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