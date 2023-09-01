Кремль рассказал о визите Путина в родное село его предков

Песков рассказал о визите Путина в родное село его предков в Тверской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о визите президента России Владимира Путина в село Тургиново Тверской области, где проживали его предки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Песков, президент направился в село после посещения мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. «Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода», — сказал пресс-секретарь, пообещав предоставить соответствующее видео в ближайшее время.

В 2016 году Владимир Путин встретил в селе Тургиново Рождество, приняв участие в богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Президент осмотрел здание духовно-образовательного центра при храме. Настоятель храма показал главе государства спортивный зал, бассейн, ремесленную комнату, зал для конференций, трапезную.