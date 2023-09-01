Зеленский уволил главу районной администрации за пьянство

Зеленский уволил главу райадминистрации Ярощука за появление в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской районной администрации Александра Ярощука за пьянство. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Чиновник уволен в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, говорится в постановлении. Указанный пункт подразумевает, что с сотрудником можно расторгнуть трудовой договор за появление в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Как сообщает УНИАН, днем ранее кабинет министров согласовал увольнение 54-летнего Александра Ярощука, который возглавлял Ивано-Франковскую районную госадминистрацию с марта 2021 года, не уточняя причину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. Решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

