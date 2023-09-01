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14:04, 1 сентября 2023Экономика

Минфин Украины захотел втрое увеличить военный сбор для населения

Минфин Украины предложил втрое увеличить военный налог для физлиц с 2024 года

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министерство финансов Украины предложило с 1 января 2024 года втрое увеличить военный налог для физических лиц. Фрагмент текста соответствующего законопроекта в Telegram-канале опубликовал бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

В документе говорится, что ставка военного сбора может быть увеличена до 4,5 процента на время действия военного положения. Половину поступлений собираются направлять исключительно на потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным подсчетам, в 2024 году от военного сбора бюджет получит около 8,4 миллиарда гривен (227,8 миллиона долларов) в месяц. Законопроект уже направили на рассмотрение в кабмин.

Ранее в августе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с бюджетом страны на 2024 год остается неопределенная, а украинский конфликт переходит в «стадию войны на выживание».

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    Варвара Кошечкина
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