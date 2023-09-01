Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре второго круга, которая прошла в ночь на 1 сентября, россиянин обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла. Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Медведева. Спортсмены провели на корте 3 часа и 3 минуты.

В третьем круге Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Россиянин имеет на турнире третий номер посева.

Соотечественница Медведева — Дарья Касаткина — также вышла в третий круг US Open. В матче второго раунда россиянка обыграла представительницу США Софию Кенин.