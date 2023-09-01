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13:50, 1 сентября 2023Ценности

Сотрудница Wildberries нашла способ украсть дорогие вещи на маркетплейсе

Сотрудница Wildberries украла дорогие вещи на маркетплейсе с помощью ботов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сотрудница Wildberries нашла способ украсть брендовые вещи на маркетплейсе. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

21-летняя Устинья из Нижнего Новгорода зарегистрировала на платформе несколько аккаунтов, привязала к ним подменные телефонные номера и стала оформлять заказы в свой ПВЗ (пункт выдачи заказов). После их получения россиянка меняла в коробках вещи на подделки и отправляла обратно.

Через три месяца поставщики заметили, что дорогие товары стали пропадать, и обратились в службу безопасности. Сотрудники провели проверку и выяснили, что девушка с помощью ботов приобрела одежду и туфли на 110 тысяч рублей.

В мае сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. Согласно информации Telegram-канала Shot, с января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Так, например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.

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    Карина Черных
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