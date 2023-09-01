Конгрессвуман Грин заявила о победе РФ и проигрыше Запада в конфликте на Украине

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин прокомментировала ход конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Грин назвала Россию победительницей в конфликте на Украине и отметила проигрыш Запада. «Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает», — заявила она в ходе своего выступления.

Конгрессвуман добавила, что США способствуют потере мирных граждан Украины, продолжая поставлять Киеву военную помощь. Она назвала лидеров страны надменными и обвинила их в том, что они «не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире».

В том же выступлении Грин обвинила разведку США во лжи о намерении России вторгнуться в Европу. Она также призвала Вашингтон прекратить оказывать военную помощь Украине, напомнив, что страна не является членом НАТО.