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02:35, 1 сентября 2023Мир

Россию назвали победительницей в конфликте на Украине

Конгрессвуман Грин заявила о победе РФ и проигрыше Запада в конфликте на Украине
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин прокомментировала ход конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Грин назвала Россию победительницей в конфликте на Украине и отметила проигрыш Запада. «Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает», — заявила она в ходе своего выступления.

Конгрессвуман добавила, что США способствуют потере мирных граждан Украины, продолжая поставлять Киеву военную помощь. Она назвала лидеров страны надменными и обвинила их в том, что они «не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире».

В том же выступлении Грин обвинила разведку США во лжи о намерении России вторгнуться в Европу. Она также призвала Вашингтон прекратить оказывать военную помощь Украине, напомнив, что страна не является членом НАТО.

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    Марина Совина
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